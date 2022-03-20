Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 09:32
Денис, Одесса

В Киевской области российские войска остановили наступление и окапываются, враг продолжает бомбить Чернигов, Харьков, Николаев, обостряется гуманитарная ситуация в Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику.

Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение врага зафиксировано в Вышгородском районе и Броварском.

Черниговщина

Оборона Чернигова продолжается. Враг продолжает бомбить: в субботу обстреляны многоэтажки, промышленные районы. Ночью воздушные тревоги в Чернигове и области. В Чернигове нет света, отопления, пробемы со связью, большая часть населения без газа.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Сумщина

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. Также ночью была воздушная тревога.

Житомирщина

Стандартные ночные тревоги. Ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание. Жертв нет.

Кировоградская область

Спокойно, ночью – одна тревога

Днепропетровщина

Утренняя тревога. В целом, ситуация спокойная.

Харьковщина

Ночью в Харькове было несколько атак, есть возгорание жилых домов, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Атаки с неба над Харьковом существенно уменьшились. На сегодняшний день фиксируют разведывательные летательные аппараты. ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. 19 марта в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов.

Россияне пытаются порваться в направлении Изюма, но ВСУ ведут бои.

Запорожская область

Ночь прошла без изменений. По указанию военных с 16:00 субботы введен комендантский час до утра понедельника.

Ровенщина

Несколько воздушных тревог ночью.

На Волыни, Закарпатье, Львовщине, Черкассах, в Черновцах ночь прошла спокойно.

Винница

Ночь прошла спокойно. Утром была воздушная тревога

Хмельницкая область

По состоянию на утро ситуация спокойная, ночью были тревоги

Тернополь

Воздушные тревоги ночью, к утру все спокойно

Полтавщина

Ночь прошла спокойно, утром была воздушная тревога.

Ивано-Франковск

Относительно спокойно, одна воздушная тревога

Луганщина

Ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. В субботу был гуманитарный коридор, так что ситуация была более-менее спокойная в Северодонецке. Но за сутки в Северодонецке и Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов.

Донетчина

Ночь неспокойная. Обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Город очень избит.

Трудная ситуация в Мариуполе. В городе голод, уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города.

В оккупированных селениях близ Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

По остальной территории области ситуация напряженная, но в основном контролируемая, кроме Волновахи.

Николаевщина

Были обстрелы города из "Градов", воздушная тревога. Продолжаются сражения в области. Проходит эвакуация из отстоявших сел и доставка гуманитарной помощи. В части населённых пунктов отсутствует тепло и свет.

Херсонщина

Ночь беспокойна, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. Эта информация уточняется. В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем ​​приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумдопомощь. Все это делается под съемки видеокамер их "СМИ".

Одесса

Ночь была спокойной, утром воздушная тревога

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоРоссийские олигархи массово распродают свои самолеты

Россия перебрасывает новых военных в Беларусь и катера в Азовское море - сводка

Мариуполь: "азовцы" уничтожили 5 грузовиков и 2 БМД оккупантов

Армения обвинила Азербайджан в наступлении в Карабахе и просит помощи у "миротворцев РФ"

В России сообщили о смерти Жириновского, власти опровергают

У ВСУ уже больше танков, чем было в начале войны: захватили более сотни российских

Все новости...
война
Месяц большой войны в Украине. ОНЛАЙН
Пентагон: ВСУ отбросили часть российских войск на 25-35 км от Киева
Anonymous взломали Центробанк России
Последние новости
15:32
ЕС введет новые правила для ограничения влияния техногигантов
15:23
видео Защитники освободили с. Лукьяновка Киевской области
15:11
Прага переименует улицу возле посольства РФ в Героев Украины
14:52
Второй день на Мосбирже был не такой радужный: индекс упал, как и большинство компаний
14:49
Еще один генерал: ВСУ уничтожили командующего 49-й армией РФ – советник Ермака
14:38
МИД: действия Венгрии дают России больше простора для наступления и убийств
14:34
Путин хотел бы поменять учебники истории в Японии
14:27
20% компаний в России сократили или отправили в простой сотрудников
14:26
С начала полномасштабной войны СБУ задержала более 350 участников ДРГ
14:20
Итальянский суд освободил задержанного по запросу РФ украинского режиссера
Все новости...