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Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 08:32
Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах
Денис, Одесса

В Киевской области российские войска остановили наступление и окапываются, враг продолжает бомбить Чернигов, Харьков, Николаев, обостряется гуманитарная ситуация в Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций

Киевщина

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Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику.

Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение врага зафиксировано в Вышгородском районе и Броварском.

Черниговщина

ВИДЕО ДНЯ

Оборона Чернигова продолжается. Враг продолжает бомбить: в субботу обстреляны многоэтажки, промышленные районы. Ночью воздушные тревоги в Чернигове и области. В Чернигове нет света, отопления, пробемы со связью, большая часть населения без газа.

Сумщина

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. Также ночью была воздушная тревога.

Житомирщина

Стандартные ночные тревоги. Ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание. Жертв нет.

Кировоградская область

Спокойно, ночью – одна тревога

Днепропетровщина

Утренняя тревога. В целом, ситуация спокойная.

Харьковщина

Ночью в Харькове было несколько атак, есть возгорание жилых домов, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Атаки с неба над Харьковом существенно уменьшились. На сегодняшний день фиксируют разведывательные летательные аппараты. ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. 19 марта в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов.

Россияне пытаются порваться в направлении Изюма, но ВСУ ведут бои.

Запорожская область

Ночь прошла без изменений. По указанию военных с 16:00 субботы введен комендантский час до утра понедельника.

Ровенщина

Несколько воздушных тревог ночью.

На Волыни, Закарпатье, Львовщине, Черкассах, в Черновцах ночь прошла спокойно.

Винница

Ночь прошла спокойно. Утром была воздушная тревога

Хмельницкая область

По состоянию на утро ситуация спокойная, ночью были тревоги

Тернополь

Воздушные тревоги ночью, к утру все спокойно

Полтавщина

Ночь прошла спокойно, утром была воздушная тревога.

Ивано-Франковск

Относительно спокойно, одна воздушная тревога

Луганщина

Ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. В субботу был гуманитарный коридор, так что ситуация была более-менее спокойная в Северодонецке. Но за сутки в Северодонецке и Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов.

Донетчина

Ночь неспокойная. Обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Город очень избит.

Трудная ситуация в Мариуполе. В городе голод, уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города.

В оккупированных селениях близ Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

По остальной территории области ситуация напряженная, но в основном контролируемая, кроме Волновахи.

Николаевщина

Были обстрелы города из "Градов", воздушная тревога. Продолжаются сражения в области. Проходит эвакуация из отстоявших сел и доставка гуманитарной помощи. В части населённых пунктов отсутствует тепло и свет.

Херсонщина

Ночь беспокойна, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. Эта информация уточняется. В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем ​​приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумдопомощь. Все это делается под съемки видеокамер их "СМИ".

Одесса

Ночь была спокойной, утром воздушная тревога

Темы: война
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