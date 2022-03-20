Враг роет окопы в Киевской области, бомбит Чернигов, терроризирует Донбасс - ситуация в регионах

В Киевской области российские войска остановили наступление и окапываются, враг продолжает бомбить Чернигов, Харьков, Николаев, обостряется гуманитарная ситуация в Херсонской области.

Источник: данные областных военных администраций

Киевщина

Ночь прошла относительно спокойно, невзирая на постоянные воздушные тревоги. Враг отказался от активных действий и активно окапывается, возводит фортификационные сооружения, пытается наладить логистику.

Бои и обстрелы в Макарове, Буче, Гостомеле, Ворзеле. Захватчик ведет хаотичный обстрел социальной инфраструктуры и жилых массивов. Перемещение врага зафиксировано в Вышгородском районе и Броварском.

Черниговщина

Оборона Чернигова продолжается. Враг продолжает бомбить: в субботу обстреляны многоэтажки, промышленные районы. Ночью воздушные тревоги в Чернигове и области. В Чернигове нет света, отопления, пробемы со связью, большая часть населения без газа.

Сумщина

Артобстрелы пригорода Сум продолжаются уже неделю, не обошлась без них и эта ночь. Также ночью была воздушная тревога.

Житомирщина

Стандартные ночные тревоги. Ракетный удар по одному из сел Коростенского района. Разрушено промышленное здание. Жертв нет.

Кировоградская область

Спокойно, ночью – одна тревога

Днепропетровщина

Утренняя тревога. В целом, ситуация спокойная.

Харьковщина

Ночью в Харькове было несколько атак, есть возгорание жилых домов, работают спасатели. Вечером в результате последнего обстрела в районе ХТЗ погибли 2 гражданских, в том числе 9-летний ребенок.

Атаки с неба над Харьковом существенно уменьшились. На сегодняшний день фиксируют разведывательные летательные аппараты. ВСУ по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны. 19 марта в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии уничтожило большое количество живой силы и техники оккупантов.

Россияне пытаются порваться в направлении Изюма, но ВСУ ведут бои.

Запорожская область

Ночь прошла без изменений. По указанию военных с 16:00 субботы введен комендантский час до утра понедельника.

Ровенщина

Несколько воздушных тревог ночью.

На Волыни, Закарпатье, Львовщине, Черкассах, в Черновцах ночь прошла спокойно.

Винница

Ночь прошла спокойно. Утром была воздушная тревога

Хмельницкая область

По состоянию на утро ситуация спокойная, ночью были тревоги

Тернополь

Воздушные тревоги ночью, к утру все спокойно

Полтавщина

Ночь прошла спокойно, утром была воздушная тревога.

Ивано-Франковск

Относительно спокойно, одна воздушная тревога

Луганщина

Ночью были обстрелы Лисичанска и Рубежного. В субботу был гуманитарный коридор, так что ситуация была более-менее спокойная в Северодонецке. Но за сутки в Северодонецке и Рубежном повреждены или разрушены около 30 объектов.

Донетчина

Ночь неспокойная. Обстрелы по всей линии: Авдеевка, Марьинка, Торецк. Марьинка – попытки прорыва. Город очень избит.

Трудная ситуация в Мариуполе. В городе голод, уличные бои. Люди пытаются самостоятельно выехать из города.

В оккупированных селениях близ Мариуполя – Мангуш, Мелекино – собралось много беженцев.

По остальной территории области ситуация напряженная, но в основном контролируемая, кроме Волновахи.

Николаевщина

Были обстрелы города из "Градов", воздушная тревога. Продолжаются сражения в области. Проходит эвакуация из отстоявших сел и доставка гуманитарной помощи. В части населённых пунктов отсутствует тепло и свет.

Херсонщина

Ночь беспокойна, по области слышны звуки взрывов, обстрелов. Эта информация уточняется. В целом ситуация на Херсонщине с каждым днем ​​приближается к критической. В большинстве отдаленных районов и общинах, где находятся оккупанты, почти гуманитарная катастрофа.

Ежедневно увеличивается количество мест, где рашисты раздают свою гумдопомощь. Все это делается под съемки видеокамер их "СМИ".

Одесса

Ночь была спокойной, утром воздушная тревога