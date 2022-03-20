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Активісти продовжують блокаду польсько-білоруського кордону, черга з фур вже 45 км

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 09:51

Українські та польські активісти, що вимагають повної заборони торгівлі з РФ, домоглися того, щоби за минулу добу та за час від початку неділі кордон не перетнула жодна фура із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.

Про це розповіла "Європейській правді" представниця ініціативної групи Наталія Панченко, що перебуває на кордоні.

Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.

Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо. "У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність, тому ми блокуємо саме його і вітаємо активістів у Бобровніках теж організовувати блокаду. Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко у коментарі ЄвроПравді.

Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора. Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.

Між тим, через триваючу блокаду різко накопичилася черга з вантажівок, які прямували до Білорусі. За даними Гугл-карт, які відслідковують активісти, черга тягнеться до сіл, розташованих за 45 км до кордону.

Наразі водії не поспішають переспрямовувати вантажівки в об’їзд, через Литву, очевидно розраховуючи на зняття блокади. Між тим, активісти звертаються до поляків з проханням про підкріплення.

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Як повідомлялося, тиждень тому активісти три доби блокували фури на кордоні Польщі, однак згодом Поліція Польщі відтіснила їх від кордону.

У п’ятницю вони поновили блокаду  польсько-білоруського кордону.

Теми: ПольщакордонРосія
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