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Активисты продолжают блокаду польско-белорусской границы, очередь из фур уже 45 км

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 09:51

Украинские и польские активисты, требующие полного запрета торговли с РФ, добились того, чтобы за минувшие сутки и с начала воскресенья границу не пересекла ни одна фура с товарами, направляющимися в Беларусь и Россию.

Об этом рассказала "Европейской правде" представительница инициативной группы Наталья Панченко.

Это уже второй раз за последнюю неделю, когда усилиями активистов удается перекрыть движение грузовиков через границу.

Активисты заблокировали только один из пунктов пропуска, но в условиях действующих на границе с прошлого года ограничений этого оказалось достаточно. "В Польше сейчас работает всего два пункта пересечения польско-белорусской границы: Кукурики и Бобровники. Первый пункт пропуска имеет большую пропускную способность, поэтому мы блокируем его и призываем активистов в Бобровниках тоже организовывать блокаду. Лучше всего было бы перекрыть оба этих пункта одновременно, но пока на два перехода не хватает людей", - объяснила Панченко в комментарии ЕвроПравде.

Активисты требуют от правительства Польши и власти ЕС полностью запретить поставки товаров государству-агрессору. Эти требования уже нашли отклик в Варшаве: премьер Польши призвал ЕС полностью запретить торговлю с Россией.

Между тем, из-за продолжающейся блокады резко накопилась очередь из грузовиков, направлявшихся в Беларусь. По данным Google-карт, которые отслеживают активисты, очередь тянется к селам, расположенным за 45 км к границе.

Пока водители не спешат перенаправлять грузовики в объезд, через Литву, очевидно рассчитывая на снятие блокады. Между тем активисты обращаются к полякам с просьбой о подкреплении.

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Как сообщалось, неделю назад активисты трое суток блокировали фуры на границе Польши, однако впоследствии полиция оттеснила их от границы.

В пятницу они возобновили блокаду польско-белорусской границы.

Темы: ПольшаграницаРосcия
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