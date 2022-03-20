Активисты продолжают блокаду польско-белорусской границы, очередь из фур уже 45 км

Украинские и польские активисты, требующие полного запрета торговли с РФ, добились того, чтобы за минувшие сутки и с начала воскресенья границу не пересекла ни одна фура с товарами, направляющимися в Беларусь и Россию.

Об этом рассказала "Европейской правде" представительница инициативной группы Наталья Панченко.

Это уже второй раз за последнюю неделю, когда усилиями активистов удается перекрыть движение грузовиков через границу.

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Активисты заблокировали только один из пунктов пропуска, но в условиях действующих на границе с прошлого года ограничений этого оказалось достаточно. "В Польше сейчас работает всего два пункта пересечения польско-белорусской границы: Кукурики и Бобровники. Первый пункт пропуска имеет большую пропускную способность, поэтому мы блокируем его и призываем активистов в Бобровниках тоже организовывать блокаду. Лучше всего было бы перекрыть оба этих пункта одновременно, но пока на два перехода не хватает людей", - объяснила Панченко в комментарии ЕвроПравде.

Активисты требуют от правительства Польши и власти ЕС полностью запретить поставки товаров государству-агрессору. Эти требования уже нашли отклик в Варшаве: премьер Польши призвал ЕС полностью запретить торговлю с Россией.

Между тем, из-за продолжающейся блокады резко накопилась очередь из грузовиков, направлявшихся в Беларусь. По данным Google-карт, которые отслеживают активисты, очередь тянется к селам, расположенным за 45 км к границе.

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Пока водители не спешат перенаправлять грузовики в объезд, через Литву, очевидно рассчитывая на снятие блокады. Между тем активисты обращаются к полякам с просьбой о подкреплении.

Как сообщалось, неделю назад активисты трое суток блокировали фуры на границе Польши, однако впоследствии полиция оттеснила их от границы.

В пятницу они возобновили блокаду польско-белорусской границы.