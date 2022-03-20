Ані сантиметра ворогу: центр Рубіжного зачищають від окупантів

У ніч із суботи на неділю на Луганщині тривали бойові дії в районі Рубіжного та Попасної, вранці йде зачистка центру Рубіжного від російських окупантів.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Рубіжне та Попасна - це Україна! За ніч ми НЕ втратили ані сантиметра українських міст.

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У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка.

Рашисти "л/днр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають, навіть, дідусів. В них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться".

Деталі: За словами Гайдая, доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Окупанти рівняли з землею Рубіжне та Попасну. Загинуло двоє дітей віком приблизно один і п‘ять років та жінка. Ще двоє постраждало, з них одна дитина.

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ДСНС врятували та евакуювали семеро людей, які потрапили під обстріли.

Обстріли території Луганської області тривають.

Водночас трьома гуманітарними коридорами з Луганщини евакуйовано 12,5 тисяч людей.

Пряма мова: "За два дні спробуємо ще… А поки отримуйте гуманітарку у ваших гумштабах".