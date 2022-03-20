Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ані сантиметра ворогу: центр Рубіжного зачищають від окупантів

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 09:58
розбомблена Луганщина. ілюстративне фото

У ніч із суботи на неділю на Луганщині тривали бойові дії в районі Рубіжного та Попасної, вранці йде зачистка центру Рубіжного від російських окупантів.

Джерело: голова Луганської ОВА/ОДА Сергій Гайдай

Пряма мова: "Рубіжне та Попасна - це Україна! За ніч ми НЕ втратили ані сантиметра українських міст.

У центральний частині Рубіжного проводиться зачистка.

Рашисти "л/днр" проводять мобілізацію, до своїх лав примусово забирають, навіть, дідусів. В них завершують ресурси - отже, орки скоро видихнуться".

Деталі: За словами Гайдая, доба на Луганщині пройшла вкрай напружено. Окупанти рівняли з землею Рубіжне та Попасну. Загинуло двоє дітей віком приблизно один і п‘ять років та жінка. Ще двоє постраждало, з них одна дитина.

ДСНС врятували та евакуювали семеро людей, які потрапили під обстріли. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Обстріли території Луганської області тривають.

Водночас трьома гуманітарними коридорами з Луганщини евакуйовано 12,5 тисяч людей.

Пряма мова: "За два дні спробуємо ще… А поки отримуйте гуманітарку у ваших гумштабах".

Теми: Луганська областьвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Маріуполь: "азовці" знищили 5 вантажівок і 2 БМД окупантів

Вірменія звинуватила Азербайджан у наступі в Карабаху і просить допомоги в "миротворців РФ"

У Росії повідомили про смерть Жириновського, влада спростовує

Усі новини...
Луганська область
У Рубіжному снаряд РФ влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули
Луганщина: за добу 15 зруйнованих будинків, є загиблий і постраждалі
У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах
Останні новини
16:30
Україна за добу отримала рекордний обсяг гумдопомоги
16:25
Хроніка війни в Україні. 30-й день ОНЛАЙН
16:25
Російським офіцерам почали видавати антидоти – аналітики
16:23
фотоПольська пошта випустила марки й конверти на підтримку України
16:17
Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба
16:05
Генштаб РФ висловився про втрати в Україні: цифри знову в 10 разів нижчі
16:04
Яхта російського олігарха Мордашова після санкцій повертається "додому" у Владивосток
15:53
Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів
15:48
Як батькам поводитися з дітьми під час війни – поради НСЗУ
15:32
ЄС запровадить нові правила для обмеження впливу техногігантів
Усі новини...