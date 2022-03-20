Ни сантиметра врагу: центр Рубежного зачищают от оккупантов

В ночь с субботы на воскресенье в Луганской области продолжались боевые действия в районе Рубежного и Попасной, утром идет зачистка центра Рубежного от российских оккупантов.

Источник: глава Луганской ОВА/ОДА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Рубежное и Попасная – это Украина! За ночь мы НЕ потеряли ни сантиметра украинских городов.

В центральной части Рубежного производится зачистка.

Рашисты "л/днр" проводят мобилизацию, в свои ряды принудительно забирают даже дедушек. У них заканчиваются ресурсы - значит, орки скоро выдохнутся".

Детали: По словам Гайдая, сутки в Луганской области прошли крайне напряженно. Оккупанты равняли с землей Рубежное и Попасную. Погибли двое детей примерно одного года и пяти лет от роду и женщина. Еще двое пострадали, из них один ребенок.

ГСЧС спасли и эвакуировали семь человек, попавших под обстрелы.

Обстрелы территории Луганской области продолжаются.

В то же время тремя гуманитарными коридорами из Луганщины эвакуированы 12,5 тысячи человек.

Прямая речь: "Через два дня попробуем еще... А пока получайте гуманитарку в ваших гумштабах".