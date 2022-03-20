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Китай намагається зняти російсько-українську війну з порядку денного G20

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 10:19
Китай намагається зняти російсько-українську війну з порядку денного G20
Фото pixabay.com

Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.

Про це повідомляє, зокрема, англомовне видання South China Morning Post, яке вважають одним з інструментів зовнішньої політики офіційного Пекіна.

"Протягом минулого тижня китайські лідери та дипломати докладали спільних зусиль, переконуючи що Україна не повинна обговорюватися на цьому річному саміті "Групи 20" на Балі, незважаючи на серйозність ситуації", – йдеться у повідомленні.

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Китай переконує усіх інших членів "двадцятки" у тому,  що G20 є платформою для вирішення основних економічних проблем, і лише їх. Також до цих зусиль активно залучена цьогорічна головуюча держава у G20, Індонезія.

Утім видання, що наводить позиції багатьох аналітиків, і за підсумком визнає, що впевненості в успіху цих зусиль немає.

Зусилля Китаю відбуваються як у неформальних розмовах, так і публічно. Зокрема, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь вже заявив, що G20 "не є відповідною платформою для обговорення політичних питань, таких як Україна". Президент Сі Цзіньпін у середу публічно закликав свого індонезійського колегу Джоко Відодо зосередитися в рамках G20 лише на відновленні економіки після коронавірусу.

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"Китай наполягає на своїй неупередженості щодо української кризи, хоча його відмова критикувати агресію Москви та проросійське висвітлення її контрольованих державою ЗМІ широко сприймаються як мовчазна підтримка Путіна", – визнає близьке до уряду китайське видання.

Конфлікт в Україні вже загрожує затьмарити головування Індонезії в G20, у тому числі через сумніви щодо участі Росії.

Україна є найбільшим постачальником пшениці в Індонезію, натомість Росія є головним постачальником зброї до цієї країни.

Варто зауважити, що тематична спрямованість міжнародних форумів не завжди дотримується. Так, торік Ердоган скасував участь у кліматичному саміті через суперечку щодо безпеки.

Торік на полях саміту двадцятки відбувалася дискусія про постачання турецьких Байрактарів до України

Теми: КитайУкраїнавійна
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