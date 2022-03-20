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Китай пытается снять российско-украинскую войну с повестки дня G20

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 11:19
Фото pixabay.com

Китайские СМИ пишут о стремлении руководства государства заблокировать дискуссии о вторжении РФ в Украину в повестке дня G20, включая саммит группы, запланированный на осень.

Об этом сообщает, в частности, англоязычное издание South China Morning Post, считающееся одним из инструментов внешней политики официального Пекина.

"На прошлой неделе китайские лидеры и дипломаты прилагали совместные усилия, убеждая, что Украина не должна обсуждаться на саммите "Группы 20" на Бали, несмотря на серьезность ситуации", – говорится в сообщении.

Китай убеждает всех остальных членов "двадцатки" в том, что G20 является платформой для решения основных экономических проблем и только их. Также к этим усилиям активно привлечено председательствующее государство в G20, Индонезия.

Впрочем, издание признает, что уверенности в успехе этих усилий нет.

Усилия Китая проходят как в неформальных разговорах, так и публично. В частности, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь уже заявил, что G20 "не является соответствующей платформой для обсуждения политических вопросов, таких как Украина". Президент Си Цзиньпин в среду публично призвал своего индонезийского коллегу Джоко Видодо сосредоточиться в рамках G20 только на восстановлении экономики после коронавируса.

"Китай настаивает на своей беспристрастности по отношению к украинскому кризису, хотя его отказ критиковать агрессию Москвы и пророссийское освещение ее контролируемых государством СМИ широко воспринимаются как молчаливая поддержка Путина", ­– признает близкое правительству китайское издание.

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Конфликт в Украине уже грозит затмить председательство Индонезии в G20, в том числе из-за сомнений в участии России.

Украина является крупнейшим поставщиком пшеницы в Индонезию, Россия является главным поставщиком оружия в эту страну.

Следует заметить, что тематическая направленность международных форумов не всегда соблюдается. Так, в прошлом году Эрдоган отменил участие в климатическом саммите из-за спора по безопасности.

В прошлом году на полях саммита "двадцатки" проходила дискуссия о поставках турецких Байракторов в Украину.

Темы: КитайУкраинавойна
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