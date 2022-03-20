Херсон без дитячого харчування, памперсів і бензину – мер просить гумкоридору

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв закликає російських окупантів пропустити гуманітарну допомогу в місто, бо жителям бракує низки продуктів і гігієнічних засобів.

Джерело: Ігор Колихаєв в об'єднаному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Зараз місту потрібна гуманітарна допомога, потрібні медикаменти, товарно-матеріальні цінності для людей похилого віку. Нам потрібні памперси для лежачих інвалідів. Нам потрібне молоко, дитяче харчування. Цього зараз немає.

Закінчується дизельне пальне, бензину практично немає на заправках.

Менше з тим, місто живе, виконавчий орган перебуває на місцях і виконує свої обов'язки. Ми працюємо 24/7.

Я прошу лише про одне: нам потрібен гуманітарний конвой, нам потрібні зелені коридори".

Деталі: Колихаєв підтвердив, що в місті не працюють українські правоохоронні органи: ані поліція, ані прокуратура, ані судова влада.

Працюють ДСНС і муніципальна варта, "дружинники" охороняють місто від мародерства по секторах.