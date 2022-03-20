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Херсон без детского питания, памперсов и бензина – мэр просит гумкоридора

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 11:39
Херсон, фото с сайта горсовета

Городской глава Херсона Игорь Колыхаев призывает российских оккупантов пропустить гуманитарную помощь в город, потому что жителям не хватает ряда продуктов и гигиенических средств.

Источник: Игорь Колыхаев в объединенном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сейчас городу нужна гуманитарная помощь, нужны медикаменты, товарно-материальные ценности для пожилых людей. Нам нужны подгузники для лежачих инвалидов. Нам нужно молоко, детское питание. Этого сейчас нет.

Заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках.

Тем не менее, город живет, исполнительный орган находится на местах и ​​выполняет свои обязанности. Мы работаем 24/7.

Я прошу только одно: нам нужен гуманитарный конвой, нам нужны зеленые коридоры".

Детали: Колыхаев подтвердил, что в городе не работают украинские правоохранительные органы: ни полиция, ни прокуратура, ни судебная власть.

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Работают ГСЧС и муниципальный караул, "дружинники" охраняют город от мародерства по секторам.

Темы: Херсонгуманитаркавойна
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