Херсон без детского питания, памперсов и бензина – мэр просит гумкоридора

Городской глава Херсона Игорь Колыхаев призывает российских оккупантов пропустить гуманитарную помощь в город, потому что жителям не хватает ряда продуктов и гигиенических средств.

Источник: Игорь Колыхаев в объединенном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Сейчас городу нужна гуманитарная помощь, нужны медикаменты, товарно-материальные ценности для пожилых людей. Нам нужны подгузники для лежачих инвалидов. Нам нужно молоко, детское питание. Этого сейчас нет.

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Заканчивается дизельное горючее, бензина практически нет на заправках.

Тем не менее, город живет, исполнительный орган находится на местах и ​​выполняет свои обязанности. Мы работаем 24/7.

Я прошу только одно: нам нужен гуманитарный конвой, нам нужны зеленые коридоры".

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Детали: Колыхаев подтвердил, что в городе не работают украинские правоохранительные органы: ни полиция, ни прокуратура, ни судебная власть.

Работают ГСЧС и муниципальный караул, "дружинники" охраняют город от мародерства по секторам.