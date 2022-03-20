Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава владної партії Німеччини оголосив Путіна воєнним злочинцем

"Європейська правда"Неділя, 20 березня 2022, 11:44
Ларс Клінгбайль, фото з сайту archyde

Співголова правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль прилюдно назвав президента РФ Владіміра Путіна воєнним злочинцем та заявив про розрив дружніх відносин з ексканцлером Герхардом Шредером.

Про це Клінгбайль заявив у інтерв’ю Bild am Sonntag.

"Так, Путін - воєнний злочинець. Він відповідальний за цю жорстоку війну, за вбитих дітей, жінок і чоловіків, за розірвані сім’ї, за всі злочинні нещастя", - сказав Клінгбайль у відповідь на питання журналіста.

Крім того, Клінгбайль, якого раніше пов'язували дружні стосунки з ексканцлером Німеччини Герхардом Шредером, заявив, що це в минулому.

"Шредер повністю ізольований політично та соціально. СДПН очікує, що він піде у відставку з посад у російських державних компаніях… Те, що сталося за останні кілька тижнів, є, звичайно, також політичним розривом між мною та Шредером", - заявив політик.

Клінгбайль також розкритикував політику попередніх урядів Німеччини щодо Росії. 

"Усі партії, які несуть відповідальність, мають запитати себе, чи вони були на правильному шляху", - сказав співглава СДПН. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

"Були явні тривожні сигнали - війна з Грузією 2008 року, анексія Криму 2014 року, замовні вбивства російських агентів, замах на Алексєя Навального. Так, ми всі повинні були по-іншому оцінювати те, що сталося в Росії", - сказав він.

Нагадаємо, Шредер піддався жорсткій критиці у Німеччині та за кордоном за відмову розірвати свої тісні зв’язки з Москвою після вторгнення Путіна в Україну. Кілька співробітників його офісу звільнилися після того, як він наполягав на збереженні своїх керівних посад у пов’язаних з Кремлем енергетичних гігантах "Роснефть" та "Газпром".

Разом з тим, Шредер, близький до президента РФ, зустрічався з Путіним у спробі зупинити війну в Україні - за даними ЗМІ, про посередництво Шредера просила українська сторона.

Теми: НімеччинаПутін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту

Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною

Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба

Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Усі новини...
Німеччина
Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити
Німеччина планує передати Україні 2000 гранатометів - ЗМІ
Третя енергокомпанія в Німеччині EnBW відмовиться від нових контрактів з путінським Газпромом
Останні новини
18:19
США послаблять митні обмеження проти Китаю на сотні товарів
18:02
Шольц заявив, що у Москві паніка через відмову ЄС від енергоносіїв з Росії
17:59
Не паліть траву: ДСНС врятували тварин, які ледь не загинули в пожежі
17:55
Газпром просить Індію платити за газ в євро
17:40
Російський військовий корабель обстріляв Санжійку на Одещині
17:37
Провідний виробник сантехніки Geberit припиняє роботу в РФ
17:35
Київщина: ЗСУ контролюють ситуацію, існує невелика напруга в районі Ірпеня
17:31
У РФ наполягають на неприйнятних для України вимогах
17:30
США готують план дій на випадок російських ударів на території НАТО
17:27
фотоУ Брюсселі сотні людей лягли на землю в пам’ять про загиблих жителів Маріуполя
Усі новини...