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Глава партии власти Германии объявил Путина военным преступником

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 10:44
Глава партии власти Германии объявил Путина военным преступником
Ларс Клингбайль, фото с сайта archyde

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль публично назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником и заявил о разрыве дружеских отношений с экс-канцлером Герхардом Шредером.

Об этом Клингбайль заявил в интервью Bild am Sonntag.

"Да, Путин – военный преступник. Он ответственен за эту жестокую войну, за убитых детей, женщин и мужчин, за разорванные семьи, за все преступные несчастья", - сказал Клингбайль в ответ на вопросы журналиста.

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Кроме того, Клингбайль, которого ранее связывали дружеские отношения с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером, заявил, что это в прошлом.

"Шредер полностью изолирован политически и социально. СДПГ ожидает, что он уйдет в отставку с должностей в российских государственных компаниях… Произошедшее за последние несколько недель является, конечно, также политическим разрывом между мной и Шредером", - заявил политик.

Клингбайль также раскритиковал политику предыдущих правительств Германии по отношению к России.

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"Все партии, которые несут ответственность, должны задать себе вопрос, были ли они на правильном пути", - сказал сопредседатель СДПГ.

"Были явные тревожные сигналы – война с Грузией 2008 года, аннексия Крыма 2014 года, заказные убийства российских агентов, покушение на Алексея Навального. Да, мы все должны были по-другому оценивать произошедшее в России", – сказал он.

Шредер подвергся жесткой критике в Германии и за рубежом за отказ разорвать свои тесные связи с Москвой после вторжения Путина в Украину. Несколько сотрудников его офиса уволились после того, как он настаивал на сохранении своих руководящих должностей в связанных с Кремлем энергетических гигантах "Роснефть" и "Газпром".

Вместе с тем, Шредер, близкий к президенту РФ, встречался с Путиным в попытке остановить войну в Украине – по данным СМИ, о посредничестве Шредера просила украинская сторона.

Темы: ГерманияПутин
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