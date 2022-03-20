Втрати окупантів: 14,7 тисяч військових та майже сотня літаків
Неділя, 20 березня 2022, 11:54
Збройні сили України знищили близько 14 700 російських військовослужбовців. 74 реактивних систем залпового вогню, 96 літаків.
Джерело: Генштаб
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:
- особового складу – близько 14700 осіб,
- танків ‒ 476 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
- артилерійських систем – 230 од,
- РСЗВ - 74 од,
- засоби ППО - 44 од,
- літаків – 96 од,
- гелікоптерів – 118 од,
- автомобільної техніки - 947 од,
- кораблі/катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
- Спеціальна техніка - 12.
Дані уточнюються.
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