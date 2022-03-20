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Втрати окупантів: 14,7 тисяч військових та майже сотня літаків

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 11:54

Збройні сили України знищили близько 14 700 російських військовослужбовців. 74 реактивних систем залпового вогню, 96 літаків.

Джерело: Генштаб 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:

  • особового складу – близько 14700 осіб,
  • танків ‒ 476 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
  • артилерійських систем – 230 од,
  • РСЗВ - 74 од,
  • засоби ППО  - 44 од,
  • літаків – 96 од,
  • гелікоптерів – 118 од,
  • автомобільної техніки - 947 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
  • Спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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