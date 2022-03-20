Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втрати окупантів: 14,7 тисяч військових та майже сотня літаків

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 10:54
Втрати окупантів: 14,7 тисяч військових та майже сотня літаків

Збройні сили України знищили близько 14 700 російських військовослужбовців. 74 реактивних систем залпового вогню, 96 літаків.

Джерело: Генштаб 

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03:

Реклама:
  • особового складу – близько 14700 осіб,
  • танків ‒ 476 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
  • артилерійських систем – 230 од,
  • РСЗВ - 74 од,
  • засоби ППО  - 44 од,
  • літаків – 96 од,
  • гелікоптерів – 118 од,
  • автомобільної техніки - 947 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
  • Спеціальна техніка - 12.

Дані уточнюються.

Теми: Збройні силивійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Усі новини...
Збройні сили
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Сили оборони уразили ворожий "Солнцепьок" – зведення
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Останні новини
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
Усі новини...
Реклама: