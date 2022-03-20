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Потери оккупантов: 14,7 тысячи военных и почти сотня самолетов

Роман ПетренкоВоскресенье, 20 марта 2022, 11:54

Вооруженные силы Украины уничтожили около 14700 российских военнослужащих. 74 реактивных систем залпового огня, 96 самолетов.

Источник: Генштаб 

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03:

  • личного состава – около 14700 человек,
  • танков ‒ 476 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,
  • артиллерийских систем – 230 ед,
  • РСЗО - 74 ед,
  • средства ПВО - 44 ед,
  • самолетов – 96 ед,
  • вертолетов – 118 ед,
  • автомобильной техники - 947 ед,
  • корабли/катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21.
  • Специальная техника – 12.

Данные уточняются.

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Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
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