Потери оккупантов: 14,7 тысячи военных и почти сотня самолетов
Воскресенье, 20 марта 2022, 10:54
Вооруженные силы Украины уничтожили около 14700 российских военнослужащих. 74 реактивных систем залпового огня, 96 самолетов.
Источник: Генштаб
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 20.03:
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- личного состава – около 14700 человек,
- танков ‒ 476 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1487 ед,
- артиллерийских систем – 230 ед,
- РСЗО - 74 ед,
- средства ПВО - 44 ед,
- самолетов – 96 ед,
- вертолетов – 118 ед,
- автомобильной техники - 947 ед,
- корабли/катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21.
- Специальная техника – 12.
Данные уточняются.