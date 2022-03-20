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Розвідка: росіяни не полишають спроб убити керівництво України, прибувають нові бойовики

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 12:35

Українська розвідка повідомляє, що росіяни перекидають в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва країни.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Повідомляється, що в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

За даними ГУР МОУ, ключові "мішені" найманців: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль.

Дослівно: "Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів.

Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів.

Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани Кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху".

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Теми: війнаРосіярозвідка
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