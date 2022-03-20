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Разведка: россияне не оставляют попыток убить руководство Украины, прибывают новые боевики

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 11:35

Украинская разведка сообщает, что россияне забрасывают в Украину очередные террористические группы с целью ликвидации руководства страны.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Сообщается, что в Украину начали прибывать очередные группы боевиков, связанных с приближенным к Путину российским пропагандистом и владельцем ППК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным. Основная задача преступников – ликвидация высшего военно-политического руководства Украины.

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По данным ГУР МОУ, ключевые "мишени" наемников: Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Денис Шмыгаль.

Дословно: "Путин лично отдал приказ на проведение очередных атак одному из немногих доверенных лиц. Все предыдущие попытки закончились провалом и ликвидацией террористов.

Российские оккупанты, не достигнув поставленных задач в ходе полномасштабной агрессии против Украины, продолжают попытки дестабилизации работы украинской власти, деморализации общества, раскоординации движения сопротивления и торможения международного взаимодействия Украины. Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов.

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Отмечаем: украинской армии, спецслужбам и правоохранительным органам хорошо известны планы Кремля. Мы готовы к отпору агрессору как на фронте, так и в тылу. Никакие террористические атаки не будут иметь успеха".

Темы: войнаРосcияразведка
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