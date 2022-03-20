Пожежний автомобіль з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої у Київській області, коли вертався з місця пожежі, постраждали 8 рятувальників.

Джерело: ДСНС у Facebook

Дослівно ДСНС: "19 березня під час слідування з місця гасіння пожежі до місця заправки пожежного автомобіля водою, на дорозі в напрямку с. Нові Петрівці пожежне авто з особовим складом підірвалося на вибуховому пристрої. Внаслідок вибуху постраждало 8 рятувальників Вишгородського районного управління ДСНС".

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Фото ДСНС

Деталі: У ДСНС зазначили, що рятувальники перебувають у лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Усім була надана необхідна кваліфікована допомога.