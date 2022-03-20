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Пожарный автомобиль с личным составом подорвался на взрывном устройстве

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 12:44
Фото ГСЧС

Пожарный автомобиль с личным составом взорвался на взрывном устройстве в Киевской области, когда возвращался с места пожара, пострадали 8 спасателей.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно ГСЧС: "19 марта во время следования с места тушения пожара к месту заправки пожарного автомобиля водой, на дороге в направлении с. Новые Петровцы пожарный автомобиль с личным составом подорвался на взрывном устройстве. В результате взрыва пострадали 8 спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС". 

 
Фото ГСЧС

Детали: В ГСЧС отметили, что спасатели находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

Всем была предоставлена ​​необходимая квалифицированная помощь.

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Темы: Киевская областьвойнаГСЧС
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