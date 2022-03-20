Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Маріуполь вперше обстріляли з російських кораблів – Азов

Роман ПетренкоНеділя, 20 березня 2022, 12:52
маріуполь

Полк "Азов" повідомляє, що Маріуполь обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту Росії.

Джерело: полк "Азов"

Дослівно: "Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії.

Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.

Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: МаріупольвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українські захисники у Маріуполі ліквідували полковника Чорноморського флоту

Байден прибув до польського міста поблизу кордону з Україною

Жодного консенсусу з Росією по 4 згаданих Ердоганом пунктах немає – Кулеба

Росія знову змінила "цілі спецоперації", погрожує штурмом облцентрів

фотоРосійські олігархи масово розпродають свої літаки

Росія перекидає нових військових у Білорусь і катери в Азовське море - зведення

Усі новини...
Маріуполь
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Російські окупанти знищили музей ім. Куїнджі у Маріуполі
Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації
Останні новини
19:17
У Вінниці окупанти завдали ракетного удару по території штабу ПС ЗСУ
19:14
Роулінг відповіла Путіну: не йому, вбивці, займатися критикою заходу
19:02
В Україні запустили перший NFT-музей війни
18:55
Техногігант SAP розвиватиме цифрову блокаду Росії – глава Мінцифри
18:50
У Луганську відкрили госпіталь для окупантів, частину віддали під морг – Генштаб
18:46
Швейцарія схвалила нові санкції проти Росії, скоординувавшись з ЄС
18:45
Весна прийде, ліси зазеленіють і для агресора почнеться справжнє пекло – Буданов
18:43
Шахраї вирішили "клонувати" речника СБУ
18:33
Померла Валентина Попелюх – вдова Василя Стуса
18:32
Tiffany не купуватиме алмази, видобуті в РФ
Усі новини...