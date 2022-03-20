Маріуполь вперше обстріляли з російських кораблів – Азов
Неділя, 20 березня 2022, 12:52
Полк "Азов" повідомляє, що Маріуполь обстріляли з моря чотири кораблі військово-морського флоту Росії.
Джерело: полк "Азов"
Дослівно: "Щойно місто Маріуполь було обстріляно 4 кораблями військово-морського флоту Росії.
Ворог продовжує цинічно руйнувати українське місто використовуючи весь доступний йому арсенал.
Після авіації, артилерії, різних систем та танків російські окупанти нищать місто важким озброєнням бойових кораблів".
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