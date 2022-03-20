Мариуполь впервые обстреляли с российских кораблей – Азов

Полк "Азов" сообщает, что Мариуполь обстреляли с моря четыре корабля военно-морского флота России.

Источник: полк "Азов"

Дословно: "Только что город Мариуполь был обстрелян 4 кораблями военно-морского флота России.

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Враг продолжает цинично разрушать украинский город, используя весь доступный ему арсенал.

После авиации, артиллерии, различных систем и танков российские оккупанты уничтожают город тяжелым вооружением боевых кораблей".