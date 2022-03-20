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Голова обласної адміністрації про обстріли Ніжина і Чернігова: ворог агонізує

Валентина РоманенкоНеділя, 20 березня 2022, 13:15

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус каже, що ворог обстрілює Ніжин та Чернігів.

Джерело: ранкове звернення Чауса в Telegram

Пряма мова: "Шановна область, що відбувається у нас: ми маємо обстріли міста Ніжин; ми маємо хаотичні постійні обстріли міста Чернігів. Це агонічні обстріли ворога.

Москальська мразота продовжує втрачати багато ресурсів як в техніці, так і в людях. Збройні Сили України наносять нищівних ударів. Тому вони агонізують і розстрілюють цивільну інфраструктуру".

Деталі: Спеціально не конкретизуючи планів Чаус зазначив, що є багато роботи і в комунальників, і в енергетиків. Всі працюють та намагаються відновити по всіх громадах інфраструктуру, де вона розтрощена. Туди, де можливо, влада продовжить доставляти ліки і продукти харчування.

Теми: Чернігіввійна
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