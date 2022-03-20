Глава областной администрации об обстрелах Нежина и Чернигова: враг агонизирует

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус говорит, что враг обстреливает Нежин и Чернигов.

Источник: утреннее обращение Чауса в Telegram

Прямая речь: "Уважаемая область, что происходит у нас: у нас есть обстрелы города Нежин; у нас есть хаотические постоянные обстрелы города Чернигов. Это агонические обстрелы врага.

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Москальская мразота продолжает терять много ресурсов как в технике, так и в людях. Вооруженные Силы Украины наносят сокрушительные удары. Потому они агонизируют и расстреливают гражданскую инфраструктуру".

Детали: Специально не конкретизируя планы, Чаус отметил, что есть много работы и у коммунальщиков, и у энергетиков. Все работают и пытаются восстановить по всем общинам инфраструктуру, где она разбита. Туда, где возможно, власти продолжат доставлять лекарства и продукты питания.