Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця: 2 загиблих

Результати російських обстрілів у Тростянці. Фото з Facebook ГО Центр Європейської інтеграції Слобожанщини

Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець, що на Сумщині, у результаті чого двоє чоловіків загинули.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "18 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків".

Деталі: За цим фактом прокуратура проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.