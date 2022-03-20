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Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця: 2 загиблих

Ірина БалачукНеділя, 20 березня 2022, 12:17
Окупанти кинули гранату в мирних мешканців Тростянця: 2 загиблих
Результати російських обстрілів у Тростянці. Фото з Facebook ГО Центр Європейської інтеграції Слобожанщини

Російські окупанти кинули гранату в мирних жителів міста Тростянець, що на Сумщині, у результаті чого двоє чоловіків загинули.

Джерело: Сумська обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "18 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків".

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Деталі: За цим фактом прокуратура проводить досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Теми: Сумська областьвійнажертви
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