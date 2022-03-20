Оккупанты бросили гранату в мирных жителей Тростянца: 2 погибших

Результаты российских обстрелов в Тростянце. Фото с Facebook ГО Центр Европейской интеграции Слобожанщины

Российские оккупанты бросили гранату в мирных жителей города Тростянец, что в Сумской области, в результате чего двое мужчин погибли.

Источник: Сумская областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "18 марта военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц г. Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин".

Детали: По этому факту прокуратура проводит досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.