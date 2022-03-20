У Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому
Неділя, 20 березня 2022, 12:50
У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації.
Джерело: Відео очевидців
Деталі: Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".
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🇺🇦 Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
ВІДЕО ДНЯ
У Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площи перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.
Херсон🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/O358hDL3Jl— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022