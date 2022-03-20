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У Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

Неділя, 20 березня 2022, 12:50

У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації. 

Джерело: Відео очевидців

Деталі: Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе". 

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У Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площи перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку. 

Теми: ХерсонХерсонська область
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