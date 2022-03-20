У Херсоні і Каховці мітинги проти окупантів: Забирайтеся додому

У Херсоні та Каховці Херсонської області знову відбуваються протести проти російської окупації.

Джерело: Відео очевидців

Деталі: Люди масово виходять на площі міст з прапорами України. У Каховці люди вигукують: "Одна-єдина соборна Україна" та "Україна понад усе".

🇺🇦 Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022

У Херсоні люди вигукують окупантам: "Додому". Зокрема, деякі містяни збираються на площи перед ОДА. Там люди проганяють російську техніку.