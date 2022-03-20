В Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой
Воскресенье, 20 марта 2022, 13:50
В Херсоне и Каховке Херсонской области снова проходят протесты против российской оккупации.
Источник: Видео очевидцев
Детали: Люди массово выходят на площади городов с флагами Украины. В Каховке люди выкрикивают: "Одна-единственная соборная Украина" и "Украина превыше всего".
🇺🇦 Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE
— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
В Херсоне люди выкрикивают оккупантам: "Домой". Некоторые горожане собираются на площади перед ОГА. Там люди прогоняют российскую технику.
Херсон🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/O358hDL3Jl— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) March 20, 2022
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