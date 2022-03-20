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В Херсоне и Каховке митинги против оккупантов: Убирайтесь домой

Воскресенье, 20 марта 2022, 13:50

В Херсоне и Каховке Херсонской области снова проходят протесты против российской оккупации.

Источник: Видео очевидцев

Детали: Люди массово выходят на площади городов с флагами Украины. В Каховке люди выкрикивают: "Одна-единственная соборная Украина" и "Украина превыше всего".

В Херсоне люди выкрикивают оккупантам: "Домой". Некоторые горожане собираются на площади перед ОГА. Там люди прогоняют российскую технику.

Темы: ХерсонХерсонская область
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