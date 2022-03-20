У Словаччину почали прибувати підрозділи з країн НАТО для розгортання системи Patriot

Перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини.

Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - заявив міністр.

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Він додав, що система буде розміщена на військово-повітряній базі "Сліач" у центральній частині Словаччини.

"Ми дуже дякуємо Німеччині та Нідерландам за їхнє справді відповідальне союзницьке рішення прийняти наше прохання про суттєве посилення оборони Словацької Республіки", - зазначив міністр.

При цьому Надь заявив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

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"Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки", - додав Надь.

Як повідомлялося, Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну С-300 для захисту від російських авіаударів. Але Братислава вимагала отримати заміну від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди публічно заявили, що спрямують до Словаччини системи Patriot.

Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.