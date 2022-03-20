Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Словаччину почали прибувати підрозділи з країн НАТО для розгортання системи Patriot

Неділя, 20 березня 2022, 13:58

Перші підрозділи, відповідальні за розгортання системи протиповітряної оборони Patriot, почали прибувати до Словаччини.

Про це повідомив глава міноборони країни Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Я радий підтвердити, що до Словацької Республіки поступово прибувають перші підрозділи, які відповідають за розгортання системи ППО Patriot. Процес продовжиться найближчими днями", - заявив міністр.

Він додав, що система буде розміщена на військово-повітряній базі "Сліач" у центральній частині Словаччини.

"Ми дуже дякуємо Німеччині та Нідерландам за їхнє справді відповідальне союзницьке рішення прийняти наше прохання про суттєве посилення оборони Словацької Республіки", - зазначив міністр.

 

При цьому Надь заявив, що система "Патріот" не є заміною старої російської системи С-300, а є ще одним елементом захисту повітряного простору Словацької Республіки.

"Однак через свій вік, технічний стан, недостатні можливості, а також фактичну залежність від РФ... ми намагатимемося замінити її в майбутньому іншою системою, яка була б повністю сумісна з нашими союзниками і забезпечувала б більш високий захист Словацької Республіки", - додав Надь.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Як повідомлялося, Словаччина попередньо погодилася надати Україні одну С-300 для захисту від російських авіаударів. Але Братислава вимагала отримати заміну від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди публічно заявили, що спрямують до Словаччини системи Patriot. 

Тим часом, Росія обіцяє не допустити передачі Україні С-300 зі Словаччини.

Теми: Словаччинаармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України

Країни НАТО вирішили ще на рік залишити Столтенберга генсеком – Sky News

фотоЗСУ захопили колону забезпечення окупантів

Росіяни обстріляли центр Харкова з Чорного моря

фото, відео, оновленоЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Усі новини...
Словаччина
Словаччина готова надати Україні єдину систему С-300, якщо отримає заміну - Міноборони
Словаччина планує надати Україні системи С-300 - ЗМІ
Словаччина видворяє дипломатів РФ, Росія обіцяє відповісти
Останні новини
12:22
На ЧАЕС завезли російських пропагандистів: знімають фейкове кіно – Енергоатом
12:15
Банки РФ, Волошин, падчерка Лаврова: Британія суттєво розширила антиросійські санкції
12:13
фотоУ Херсоні на будівлі міськради знову вивісили прапор України
11:55
Кулеба назвав 5 країн, з якими Україна говорить про гарантії безпеки
11:55
аудіо"Пойду взламывать квартиры. Высоток тут дох*я": окупанти під Києвом планують "безбідне" життя
11:48
Під британські санкції потрапили банкір Тіньков, олігарх Швідлер та СЕО Сбєрбанку
11:46
Це війна на знищення – письменник
11:46
Туроператори в РФ пропонують тури за банківськими картками
11:42
З початку війни в Україні побралися понад 15 тисяч пар і народилося стільки ж дітей
11:38
Альфа-банк буде повинен змінити власників в Україні
Усі новини...