В Словакию начали прибывать подразделения стран НАТО для развертывания системы Patriot

Первые подразделения, ответственные за развертывание системы противовоздушной обороны Patriot, начали прибывать в Словакию.

Об этом сообщил глава минобороны страны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

"Я рад подтвердить, что в Словацкую Республику постепенно прибывают первые подразделения, отвечающие за развертывание системы ПВО Patriot. Процесс продолжится в ближайшие дни", - заявил министр.

Он добавил, что система будет размещена на военно-воздушной базе "Слиач" в центральной части Словакии.

"Мы очень благодарим Германию и Нидерланды за их действительно ответственное союзническое решение принять нашу просьбу о существенном усилении обороны Словацкой Республики", - отметил министр.

При этом Надь заявил, что система Патриот не является заменой старой российской системы С-300, а является еще одним элементом защиты воздушного пространства Словацкой Республики.

"Однако из-за своего возраста, технического состояния, недостаточных возможностей, а также фактической зависимости от РФ... мы будем пытаться заменить ее в будущем другой системой, которая была бы полностью совместима с нашими союзниками и обеспечивала бы более высокую защиту Словацкой Республики", - добавил Надь.

Как сообщалось, Словакия предварительно согласилась предоставить Украине один С-300 для защиты от российских авиаударов. Но Братислава потребовала замену от государств НАТО, чтобы защитить свое воздушное пространство.

Германия и Нидерланды публично заявили, что направят в Словакию систему Patriot.

Между тем Россия обещает не допустить передачи Украине С-300 из Словакии.