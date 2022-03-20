Потік переселенців до Львова спав, на кордонах черг майже немає

Потік переселенців у Львові дещо спав із 60 тисяч осіб до 10 тисяч осіб на добу. Черг на кордонах із країнами ЄС майже немає.

Джерело: міський голова Львова Андрій Садовий у загальнонаціональному ефірі та дані Державної прикордонної служби станом на ранок 20 березня

Пряма мова Садового: "Ми приймали всіх, хто потребував допомоги. На сьогодні це вже є більше, ніж 200 тисяч. Якщо буде трагедія, ми будемо ще, звичайно, приймати. Ми перелаштували всі наші школи, спортивні зали, театри – вони всі зараз приймають тимчасово переміщених осіб. Є львів'яни, які приймають вдома безоплатно. Всі хостели, готелі, апартаменти – зайнято все. Це проживання тимчасове.

Ми маємо хорошу координацію з містами по Львівській області, по Західній Україні – фактично перетоки трохи пішли туди.

Якщо перші два тижні через вокзал проходили орієнтовно 60 тисяч українців, зараз – орієнтовно 10 тисяч. Трошки процес стабілізувалася. Велика частина лишається, але ще більша їде за кордон".

Деталі: Садовий зазначив, що навантаження на Львів зараз велике, але в Харкові та Маріуполі набагато важче.

Мер повідомив, що Львів минулого року брав участь у проєкті "Resilience resident" (стійкий резидент), завдяки якому мали готувати міста до екстраординарних ситуацій, планували подачу води без електроенергії, зробили запас ліків.

Тож "запас міцності певний був", ще є запас ліків у Львові, а от продукти безоплатно надавати складно.

Більше деталей: За даними Державної прикордонної служби України, за добу 19 березня кордон України з ЄС та Молдовою перетнули понад 71 тисяча осіб та майже 14 тисяч транспортних засобів.

Пасажиропотік на західній ділянці кордону останніми днями стабільний, повідомляють прикордонники

Минулої доби з України вибули майже 50 тисяч осіб. Понад 45 тисяч з них перетнули кордон на українсько-польській ділянці.

ДПСУ рекомендує для перетину кордону до ЄС обирати також пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією.

До України за минулу добу прибули понад 21 тисяча осіб. Понад 17 тисяч з них – українці, переважна більшість з яких чоловіки, що повернулися задля захисту Батьківщини.

Загалом з початку відкритої збройної агресії РФ повернулися до України понад 334 тисячі громадян.

Станом на 10 ранку неділі 20 березня черг перед пунктами пропуску на виїзд із України майже не було. На кордоні з Польщею на "Раві Руській" стояло 5 автобусів, у "Шегинях" було 200 пішоходів;.

На кордоні зі Словаччиною в пункті "Ужгород", на кордоні з Угорщиною в пункті "Тиса" та на кордоні з Румунією в пункті "Порубне" чекали по 20 приватних авто.