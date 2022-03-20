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Поток переселенцев во Львов спал, на границах очередей почти нет

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 13:59
Львов принимает переселенцев, фото из facebook Андрея Садового

Поток переселенцев во Львове снизился с 60 тысяч человек до 10 тысяч человек за сутки. Очередей на границах со странами ЕС почти нет.

Источник: городской глава Львова Андрей Садовой в общенациональном эфире и данные Государственной пограничной службы по состоянию на утро 20 марта

Прямая речь Садового: "Мы принимали всех, кто нуждался в помощи. На сегодня это уже более 200 тысяч. Если будет трагедия, мы будем еще, конечно, принимать. Мы задействовали все наши школы, спортивные залы, театры – они все принимают временно перемещенных лиц. Есть львовяне, которые принимают дома бесплатно. Все хостелы, отели, апартаменты – занято все. Это проживание временное.

У нас хорошая координация с городами по Львовской области, по Западной Украине – фактически перетоки немного пошли туда.

Если первые две недели через вокзал проходили ориентировочно 60 тысяч украинцев, сейчас ориентировочно 10 тысяч. Немного процесс стабилизировался. Большая часть остается, но еще больше уезжает за границу".

Детали: Садовой отметил, что нагрузка на Львов сейчас большая, но в Харькове и Мариуполе намного тяжелее.

Мэр сообщил, что Львов в прошлом году принимал участие в проекте "Resilience resident" (стойкий резидент), благодаря которому должны были готовить города к экстраординарным ситуациям, планировали подачу воды без электроэнергии, сделали запас лекарств.

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Поэтому "запас прочности определенный был", есть еще запас лекарств во Львове, а вот продукты бесплатно предоставлять сложно.

Больше деталей: По данным Государственной пограничной службы Украины, за сутки 19 марта границу Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 71 тысяч человек и почти 14 тысяч транспортных средств.

Пассажиропоток на западном участке границы в последние дни стабилен, сообщают пограничники.

За прошедшие сутки из Украины выбыли почти 50 тысяч человек. Более 45 тысяч из них пересекли границу на украинско-польском участке.

ГПСУ рекомендует для пересечения границы с ЕС выбирать пункты пропуска на границах с Венгрией, Словакией, Румынией.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 21 тысячи человек. Более 17 тысяч из них – украинцы, подавляющее большинство из которых вернулись для защиты Родины.

Всего с начала открытой вооруженной агрессии РФ вернулись в Украину более 334 тысяч граждан.

По состоянию на 10 утра воскресенья, 20 марта очередей перед пунктами пропуска на выезд из Украины почти не было. На границе с Польшей на "Раве Русской" стояло 5 автобусов, в "Шегинях" было 200 пешеходов;

На границе со Словакией в пункте "Ужгород", на границе с Венгрией в пункте "Тиса" и на границе с Румынией в пункте "Порубное" ждали по 20 частных авто.

Темы: беженцыЛьвовграница
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