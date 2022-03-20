У Кремінній росіяни обстріляли з танка будинок для літніх людей: 56 загиблих – ОВА

У місті Кремінна Луганської області російські військові розстріляли упритул з танка будинок для літніх людей, у результаті чого загинули 56 осіб, ще 15 людей окупанти викрали.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "56 загиблих у Кремінній. 11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній. Цинічно та навмисно. Просто підігнали танк, поставили навпроти будинку і почали стріляти".

Деталі: За словами Гайдая, ті, хто доживали свій вік у будинку – 56 людей – загинули на місці.

А 15 людей, які вижили, окупанти викрали та вивезли на окуповану територію у Сватове до обласного геріатричного інтернату.



Гайдай додав, що дістатися до місця трагедії досі неможливо.