В Кременной россияне из танка обстреляли дом престарелых: 56 погибших – ОВА

В городе Кременная Луганской области российские военные расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек, еще 15 человек оккупанты похитили.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "56 погибших в Кременной. 11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять".

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Детали: По словам Гайдая, 56 жителей дома престарелых погибли на месте.

А 15 выживших оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

Гайдай добавил, что добраться до места трагедии до сих пор невозможно.