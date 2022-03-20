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В Кременной россияне из танка обстреляли дом престарелых: 56 погибших – ОВА

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 14:11

В городе Кременная Луганской области российские военные расстреляли в упор из танка дом престарелых, в результате чего погибли 56 человек, еще 15 человек оккупанты похитили.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "56 погибших в Кременной. 11 марта российские оккупанты из танка обстреляли дом престарелых в Кременной. Цинично и намеренно. Просто подогнали танк, поставили напротив дома и начали стрелять".

Детали: По словам Гайдая, 56 жителей дома престарелых погибли на месте.

А 15 выживших оккупанты похитили и вывезли на оккупированную территорию в Сватово в областной гериатрический интернат.

Гайдай добавил, что добраться до места трагедии до сих пор невозможно.

Темы: Луганская областьвойнажертвы
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