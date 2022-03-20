На Київщині населенню заборонили ходити і в'їжджати в ліс

Під час дії воєнного стану у Київській області цивільному населенню заборонено відвідування та в’їзд до лісу.

Джерело: пресслужба Вишгородської районної держадміністрації у Facebook

Деталі: Вказано, що згідно з указом президента про завпровадження в Україні воєнного стану та законодаством, що регулює цей стан у державі, забороняється відвідування лісів населенням та в'їзд до лісів Київської області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної техніки.

Реклама:

Виняток становлять: військові Збройних Сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ, управління оперативних командувань, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Крім цього доступ відкрито військовим Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та тих, хто використовується для лісогосподарської мети, у період воєнного стану.