Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киевской области населению запретили ходить и въезжать в лес

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 13:25
В Киевской области населению запретили ходить и въезжать в лес

Во время действия военного положения в Киевской области гражданскому населению запрещено посещение и въезд в лес.

Источник: пресс-служба Вышгородской районной госадминистрации в Facebook

Детали: Указано, что согласно указу президента о внведении в Украине военного положения и законодательству, регулирующему это положение в государстве, запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

Реклама:

Исключение: военные Вооруженных Сил Украины, командование видов, отдельных родов войск ВСУ, управление оперативных командований, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме этого доступ открыт военным Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, служащим Управления государственной охраны, Министерства внутренних дел, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственных целей, в период военного положения.

Темы: Киевская областьвойнаВоенное положение
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Киевская область
Обломки на кладбище, пожары и разрушения: последствия атаки на Киевщине
В Киеве и области работала ПВО
На Киевщине глава ВВК выписывала "липовые" справки уклонистам за 10 тысяч долларов
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: