В Киевской области населению запретили ходить и въезжать в лес

Во время действия военного положения в Киевской области гражданскому населению запрещено посещение и въезд в лес.

Источник: пресс-служба Вышгородской районной госадминистрации в Facebook

Детали: Указано, что согласно указу президента о внведении в Украине военного положения и законодательству, регулирующему это положение в государстве, запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.

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Исключение: военные Вооруженных Сил Украины, командование видов, отдельных родов войск ВСУ, управление оперативных командований, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

Кроме этого доступ открыт военным Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, служащим Управления государственной охраны, Министерства внутренних дел, других органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и тех, кто используется для лесохозяйственных целей, в период военного положения.