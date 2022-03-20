Українка Бех-Романчук здобула "срібло" на ЧС із легкої атлетики у потрійному стрибку
Українська спортсменка Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні стрибнула на 14.74 метра і стала срібною призеркою, виборовши медаль завдяки останній спробі.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: Останній змагальний день на чемпіонаті розпочався для України з виступу Марини Бех-Романчук. Українська стрибунка останньою розпочинає виступи на турнірі.
Загалом Бех-Романчук має виступити упродовж одного змагального дня у двох дисциплінах: потрійному стрибку та стрибках у довжину. Першим для української легкоатлетки мали стати змагання у потрійному стрибку.
Перед чемпіонатом світу Бех-Романчук змагалася на внутрішніх турнірах у потрійному стрибку. І встановила особистий рекорд: у Сумах 26-річна легкоатлетка стрибнула на 14.34 метри.
Бех-Романчук виконала перший стрибок близько з особистим рекордом - 14.28 метри. І з цим результатом йшла у топ-5, хоча відставала від третьої позиції, яку займала представниця Домініканської республіки Теа Лафон, на 27 сантиметрів.
Лідеркою йшла головна претендентка на перемогу – Юлімар Рохас ще першим стрибком на 15.19 метрів суттєво відірвалася від суперниць.
У наступних двох спробах Бех-Романчук не покращила свій результат, а ситуація для неї змінилася. Українку випередили ще три стрибунки, проте у топ-8 вона втрималася, отримавши шанси на ще три спроби.
Наступні дві спроби Бех-Романчук закінчила без результату через заступи. І мала лише один стрибок для покращення результату.
Однак останній стрибок Бех-Романчук виконала з найкращим результатом у кар'єрі і піднялася на друге місце.
Українка стрибнула на 14.74 метри і очікувала виступів від інших спортсменок.
Покращити результат вдалося лише ямайці Вільямс, але навіть він не дозволив їй випередити Бех-Романчук.
Чемпіонкою світу у потрійному стрибку все ж стала Юлімар Рохас. Причому останнім стрибком на 15.74 метри венесуелка ще й побила світовий рекорд, який тримався 18 років.
Потрійний стрибок, фінал (жінки)
- Юлімар Рохас (Венесуела) 15.74 метрів
- Марина Бех-Романчук (Україна) 14.74 метрів
- Кімберлі Вільямс (Ямайка) 14.62 метрів.
Довідка: Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні проходить 18-20 березня у Белграді (Сербія) на "Штарк Арені".
У 2021 році Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходив у польському Торуні.