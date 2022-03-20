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Українка Бех-Романчук здобула "срібло" на ЧС із легкої атлетики у потрійному стрибку

Олена РощінаНеділя, 20 березня 2022, 14:29
Марина Бех-Романчук, Getty Images for World Athletics

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук у потрійному стрибку на Чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні стрибнула на 14.74 метра і стала срібною призеркою, виборовши медаль завдяки останній спробі. 

Джерело: "Суспільне"

Деталі: Останній змагальний день на чемпіонаті розпочався для України з виступу Марини Бех-Романчук. Українська стрибунка останньою розпочинає виступи на турнірі.

Загалом Бех-Романчук має виступити упродовж одного змагального дня у двох дисциплінах: потрійному стрибку та стрибках у довжину. Першим для української легкоатлетки мали стати змагання у потрійному стрибку.

Перед чемпіонатом світу Бех-Романчук змагалася на внутрішніх турнірах у потрійному стрибку. І встановила особистий рекорд: у Сумах 26-річна легкоатлетка стрибнула на 14.34 метри.

Бех-Романчук виконала перший стрибок близько з особистим рекордом - 14.28 метри. І з цим результатом йшла у топ-5, хоча відставала від третьої позиції, яку займала представниця Домініканської республіки Теа Лафон, на 27 сантиметрів. 

Лідеркою йшла головна претендентка на перемогу – Юлімар Рохас ще першим стрибком на 15.19 метрів суттєво відірвалася від суперниць.

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У наступних двох спробах Бех-Романчук не покращила свій результат, а ситуація для неї змінилася. Українку випередили ще три стрибунки, проте у топ-8 вона втрималася, отримавши шанси на ще три спроби.

Наступні дві спроби Бех-Романчук закінчила без результату через заступи. І мала лише один стрибок для покращення результату.

Однак останній стрибок Бех-Романчук виконала з найкращим результатом у кар'єрі і піднялася на друге місце.

Українка стрибнула на 14.74 метри і очікувала виступів від інших спортсменок. 

Покращити результат вдалося лише ямайці Вільямс, але навіть він не дозволив їй випередити Бех-Романчук.

Чемпіонкою світу у потрійному стрибку все ж стала Юлімар Рохас. Причому останнім стрибком на 15.74 метри венесуелка ще й побила світовий рекорд, який тримався 18 років.

Потрійний стрибок, фінал (жінки)

  • Юлімар Рохас (Венесуела) 15.74 метрів
  • Марина Бех-Романчук (Україна) 14.74 метрів
  • Кімберлі Вільямс (Ямайка) 14.62 метрів.

Довідка: Чемпіонат світу з легкої атлетики у приміщенні проходить 18-20 березня у Белграді (Сербія) на "Штарк Арені".

У 2021 році Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль на Чемпіонаті Європи в приміщенні, який проходив у польському Торуні.

Теми: спорт
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