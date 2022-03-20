Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинка Бех-Романчук выиграла "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в тройном прыжке

Елена РощинаВоскресенье, 20 марта 2022, 14:29
Марина Бех-Романчук, Getty Images for World Athletics

Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук в тройном прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении прыгнула на 14.74 метра и стала серебряным призером, одержав медаль благодаря последней попытке.

Источник: "Суспільне"

Детали: Последний соревновательный день на чемпионате начался для Украины с выступления Марины Бех-Романчук. Украинская прыгунка последней начинает выступления на турнире.

В целом Бех-Романчук должна выступить в течение одного соревновательного дня в двух дисциплинах: тройном прыжке и прыжках в длину. Первым для украинской легкоатлетки должны были стать соревнования в тройном прыжке.

Перед чемпионатом мира Бех-Романчук соревновалась на внутренних турнирах в тройном прыжке. И установила личный рекорд: в Сумах 26-летняя легкоатлетка прыгнула на 14:34 метра.

Бех-Романчук совершила первый прыжок близко с личным рекордом – 14.28 метра. И с этим результатом шла в топ-5, хотя отставала от третьей позиции, которую занимала представительница Доминиканской республики Теа Лафон, на 27 сантиметров.

Лидером шла главная претендентка на победу – Юлимар Рохас еще первым прыжком на 15.19 метров существенно оторвалась от соперниц.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

В следующих двух попытках Бех-Романчук не улучшил свой результат, а ситуация для нее изменилась. Украинку опередили еще три прыжка, однако в топ-8 она удержалась, получив шансы еще на три попытки.

Следующие две попытки Бех-Романчук закончила без результата из-за заступов. И имела только один прыжок для улучшения результата.

Однако последний прыжок Бех-Романчук выполнила с наилучшим результатом в карьере и поднялась на второе место.

Украинка прыгнула на 14.74 метра и ждала выступлений от других спортсменок.

Улучшить результат удалось только ямайке Уильямс, но даже он не позволил ей опередить Бех-Романчук.

Чемпионкой мира в тройном прыжке все же стала Юлимар Рохас. Причем последним прыжком на 15.74 метра венесуэлка еще побила мировой рекорд, который держался 18 лет.

Тройной прыжок, финал (женщины):

  • Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 метра
  • Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 метра
  • Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 метра.

Справка: Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит 18-20 марта в Белграде (Сербия) на "Штарк Арене".

В 2021 году Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на Чемпионате Европы в помещении, проходившем в польском Торуне.

Темы: спорт
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Украинские защитники в Мариуполе ликвидировали полковника Черноморского флота

Байден прибыл в польский город рядом с границей Украины

Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба

Россия снова изменила "цели спецоперации", угрожает штурмом облцентров

фотоРоссийские олигархи массово распродают свои самолеты

Все новости...
спорт
РФ и Беларусь отстранили от ЧМ по плаванию даже под нейтральным флагом
Усику разрешили выезд. Планирует в июне поехать на бой-реванш из Джошуа
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала все российские клубы
Последние новости
20:27
Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины
20:18
Байден о Мариуполе: мы видели такое разве что в фильмах ужасов
20:14
У России закончились деньги на скоростную железную дорогу между Москвой и Петербургом
20:04
В Киеве двое планировали совершить преступление, притворяясь участниками ТрО
20:01
Харьковская область: ВСУ уничтожили мощную радиоэлектронную технику оккупантов
19:59
Канада будет "качать" больше нефти для замены российской
19:50
В Одесской области ПВО сбила три российские ракеты
19:44
Франция вызвала посла РФ за оскорбительные карикатуры о европейцах в Twitter
19:24
Spotify полностью уходит из России
19:24
Премьер Британии провел "откровенный" разговор об Украине с лидером Китая
Все новости...