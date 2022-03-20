Украинка Бех-Романчук выиграла "серебро" на ЧМ по легкой атлетике в тройном прыжке
Украинская спортсменка Марина Бех-Романчук в тройном прыжке на Чемпионате мира по легкой атлетике в помещении прыгнула на 14.74 метра и стала серебряным призером, одержав медаль благодаря последней попытке.
Источник: "Суспільне"
Детали: Последний соревновательный день на чемпионате начался для Украины с выступления Марины Бех-Романчук. Украинская прыгунка последней начинает выступления на турнире.
В целом Бех-Романчук должна выступить в течение одного соревновательного дня в двух дисциплинах: тройном прыжке и прыжках в длину. Первым для украинской легкоатлетки должны были стать соревнования в тройном прыжке.
Перед чемпионатом мира Бех-Романчук соревновалась на внутренних турнирах в тройном прыжке. И установила личный рекорд: в Сумах 26-летняя легкоатлетка прыгнула на 14:34 метра.
Бех-Романчук совершила первый прыжок близко с личным рекордом – 14.28 метра. И с этим результатом шла в топ-5, хотя отставала от третьей позиции, которую занимала представительница Доминиканской республики Теа Лафон, на 27 сантиметров.
Лидером шла главная претендентка на победу – Юлимар Рохас еще первым прыжком на 15.19 метров существенно оторвалась от соперниц.
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В следующих двух попытках Бех-Романчук не улучшил свой результат, а ситуация для нее изменилась. Украинку опередили еще три прыжка, однако в топ-8 она удержалась, получив шансы еще на три попытки.
Следующие две попытки Бех-Романчук закончила без результата из-за заступов. И имела только один прыжок для улучшения результата.
Однако последний прыжок Бех-Романчук выполнила с наилучшим результатом в карьере и поднялась на второе место.
Украинка прыгнула на 14.74 метра и ждала выступлений от других спортсменок.
Улучшить результат удалось только ямайке Уильямс, но даже он не позволил ей опередить Бех-Романчук.
Чемпионкой мира в тройном прыжке все же стала Юлимар Рохас. Причем последним прыжком на 15.74 метра венесуэлка еще побила мировой рекорд, который держался 18 лет.
Тройной прыжок, финал (женщины):
- Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15.74 метра
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 14.74 метра
- Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14.62 метра.
Справка: Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении проходит 18-20 марта в Белграде (Сербия) на "Штарк Арене".
В 2021 году Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на Чемпионате Европы в помещении, проходившем в польском Торуне.