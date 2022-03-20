Захисники знищили російський склад з пальним на Луганщині

Військові з 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили російський склад з пальним та ліквідували частину техніки у Луганській області.

Джерело: 24 ОМБр імені короля Данила у Facebook

Дослівно 24 ОМБр: "На даному відео ви можете бачити момент точного попадання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині".

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Деталі: Захисники додали, що також знищили один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.