Защитники уничтожили российский склад с горючим в Луганской области

Военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила уничтожили российский склад с горючим и ликвидировали часть техники в Луганской области.

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила в Facebook

Дословно 24 ОМБр: "На данном видео вы можете видеть момент точного попадания в ордынский склад с боекомплектом и горюче-смазочными материалами в Луганской области".

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Детали: Защитники добавили, что также уничтожили один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.