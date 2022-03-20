10 мільйонів українців залишили домівки через війну - ООН
Неділя, 20 березня 2022, 15:23
Десять мільйонів людей покинули свої домівки в Україні через руйнівну війну Росії.
Про це заявив у неділю верховний комісар ООН у справах біженців, пише "Європейська правда".
"Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли - або всередині країни, або як біженці за кордон", – написав у Twitter Філіппо Гранді.
Нагадаємо, Єврокомісія опублікувала єдиним списком усі транспортні пільги, доступні для українців-біженців у різних країнах ЄС.
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