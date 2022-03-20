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10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны - ООН

"Европейская правда"Воскресенье, 20 марта 2022, 15:23

Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала единым списком все транспортные льготы, доступные для украинцев-беженцев в разных странах ЕС.

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Темы: беженцы
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