10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны - ООН
Воскресенье, 20 марта 2022, 14:23
Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.
Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, пишет "Европейская правда".
"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.
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Напомним, Еврокомиссия опубликовала единым списком все транспортные льготы, доступные для украинцев-беженцев в разных странах ЕС.
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