10 миллионов украинцев покинули дома из-за войны - ООН

Десять миллионов человек покинули свои дома в Украине из-за разрушительной войны России.

Об этом заявил в воскресенье верховный комиссар ООН по делам беженцев, пишет "Европейская правда".

"Война в Украине настолько сокрушительна, что 10 миллионов человек сбежали – либо внутри страны, либо как беженцы за границу", – написал в Twitter Филиппо Гранди.

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Напомним, Еврокомиссия опубликовала единым списком все транспортные льготы, доступные для украинцев-беженцев в разных странах ЕС.

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