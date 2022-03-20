У Києві снаряд прилетів у двір багатоповерхівки: наразі відомо про 5 потерпілих
У Києві внаслідок потрапляння уламків снаряду виникла пожежа у житловому будинку.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, мер Києва Віталій Кличко в Telegram
Деталі: 20 березня вдень до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку Святошинського району столиці.
На місце події негайно прибули вогнеборці найближчих пожежно-рятувальних. По прибуттю, рятувальники встановили, що внаслідок потрапляння уламків снаряду сталось загоряння на балконі 4-го поверху 10-поверхового житлового будинку та 2-ох приватних автомобілів.
Наразі загоряння ліквідовано.
Проводиться евакуація мешканців з будівлі. Наразі, евакуйовано 6 осіб. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Кличко зазначає, що снаряд потрапив у двір поруч з десятиповерховим житловим будинком. Будинок пошкоджений, згоріли автівки в дворі.
На даний момент - загиблих немає. 5 людей постраждали. Двох із них госпіталізували. На місці працюють медики і рятувальники.
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