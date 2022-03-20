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В Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 15:24
фото ГСЧС

В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 20 марта днем ​​в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы.

 

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Производится эвакуация жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.

Кличко отмечает, что снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе.

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На данный момент – погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели.

Темы: Киеввойна
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