Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших

Валентина РоманенкоВоскресенье, 20 марта 2022, 14:24
В Киеве снаряд прилетел во двор многоэтажки: сейчас известно о 5 пострадавших
фото ГСЧС

В Киеве в результате попадания обломков снаряда возник пожар в жилом доме.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Детали: 20 марта днем ​​в службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме Святошинского района столицы.

Реклама:
 

На место происшествия немедленно прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных. По прибытию, спасатели установили, что в результате попадания обломков снаряда произошло возгорание на балконе 4-го этажа 10-этажного жилого дома и 2-х частных автомобилей.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

Производится эвакуация жителей из здания. В настоящее время эвакуированы 6 человек. Информация о пострадавших уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

Кличко отмечает, что снаряд попал во двор рядом с десятиэтажным жилым домом. Дом поврежден, сгорели машины во дворе.

На данный момент – погибших нет. 5 человек пострадали. Двое из них были госпитализированы. На месте работают медики и спасатели.

Темы: Киеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Солдаты РФ массово отказываются воевать, за это им угрожают репрессиями - разведка
Никаких компромиссов, связанных с территориальной целостностью – Зеленский
ВСУ сбили российскую ракету над Винничиной – глава ОВ
В ОП просят чиновников не говорить о предоставлении оружия и подготовке контрнаступлений
Последние новости
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет
Все новости...
Реклама: