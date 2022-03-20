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Під Сумами знищили ворожу техніку

Ірина БалачукНеділя, 20 березня 2022, 15:34
ФОТО З FACEBOOK ОК "ПІВНІЧ"

Оперативне командування "Північ" повідомило, що знищило військову техніку російських окупантів поблизу міста Суми.

Джерело: Оперативне командування "Північ" у Facebook

Дослівно Оперативне командування "Північ": "Розбита російська військова техніка під Сумами поповнила запаси металобрухту. Слава Україні!". 

 
Фото з Facebook ОК "Північ" 

Деталі: На фото, які оприлюднили захисники, видно знищений танк та вантажівки окупантів.

 
Фото з Facebook ОК "Північ" 

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Теми: Сумська областьвійна
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