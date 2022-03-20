Под Сумами уничтожили вражескую технику
Воскресенье, 20 марта 2022, 15:34
Оперативное командование "Север" сообщило, что уничтожило военную технику российских оккупантов вблизи города Сумы.
Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook
Дословно Оперативное командование "Север": "Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома. Слава Украине!".
Детали: На фото, которые обнародовали защитники, видно уничтоженный танк и грузовики оккупантов.
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