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Под Сумами уничтожили вражескую технику

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 15:34
ФОТО C FACEBOOK ОК "CЕВЕР"

Оперативное командование "Север" сообщило, что уничтожило военную технику российских оккупантов вблизи города Сумы.

Источник: Оперативное командование "Север" в Facebook

Дословно Оперативное командование "Север": "Разбитая российская военная техника под Сумами пополнила запасы металлолома. Слава Украине!".

 
Фото C Facebook ОК "Cевер" 

Детали: На фото, которые обнародовали защитники, видно уничтоженный танк и грузовики оккупантов.

 
Фото C Facebook ОК "Cевер"

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Темы: Сумская областьвойна
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