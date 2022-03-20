Літак дружини Медведєва повертається з Дубая до Москви

Дмитро Медведєв та його дружина Світлана Медведєва, колаж ФБК Навального

Приватний літак, яким користується родина колишнього президента Росії Дмитра Медведєва Bombardier Global 5000 повертається із Об'єднаних Арабських Еміратів до Росії.

Джерело: публічний онлайн радар

Деталі: До міста Дубай цей літак, що коштує близько 60 млн доларів, вилетів 20 березня вранці. Тепер він вже прямує назад до РФ.

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Загалом за час повномасштабного вторгнення Росії до України літак вже втретє відвідує Дубай. Попереднього разу він літав туди на 8 березня. А перед тим – третього березня:

Раніше фонд боротьби з корупцією Олексія Навального публікував інформацію про те, що цей літак належить дружині Медведєва Світлані.

Згодом літак було перереєстровано з британського острова Мен в Росії.

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Джерела УП в авіаційній сфері підтверджують, що літаком після перереєстрації продовжує користуватись Медведєв та його родина.

З січня 2020 року Дмитро Медведєв обіймає посаду заступника голови ради безпеки Російської федерації.

Приватний літак родини Дмитра Медведєва