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Самолет жены Медведева возвращается из Дубая в Москву

Михаил Ткач, Светлана КизиловаВоскресенье, 20 марта 2022, 16:03
Дмитрий Медведев и его жена Светлана Медведева, коллаж ФБК Навального

Частный самолет, которым пользуется семья бывшего президента России Дмитрия Медведева, Bombardier Global 5000 возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Источник: публичный онлайн радар

 
 

Детали: В город Дубай самолет, который стоит около 60 млн долларов, вылетел утром 20 марта. В даннім момент он уже возвращается назад в РФ.

В целом за время полномасштабного вторжения России в Украину самолет уже в третий раз посещает Дубай. В прошлый раз он летал туда на 8 марта. А перед тем – третьего марта:

 

Ранее фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального публиковал информацию о том, что этот самолет принадлежит жене Медведева Светлане.

Впоследствии самолет был перерегистрирован с британского острова Мэн в России.

Источники УП в авиационной сфере подтверждают, что самолетом после перерегистрации продолжает пользоваться Медведев и его семья.

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С января 2020 года Дмитрий Медведев занимает должность заместителя председателя совета безопасности Российской Федерации.

 
Частный самолет семьи Дмитрия Медведева
 
Частный самолет семьи Дмитрия Медведева

Темы: МедведевавиаОАЭ
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