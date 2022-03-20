Самолет жены Медведева возвращается из Дубая в Москву

Частный самолет, которым пользуется семья бывшего президента России Дмитрия Медведева, Bombardier Global 5000 возвращается из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию.

Источник: публичный онлайн радар

Детали: В город Дубай самолет, который стоит около 60 млн долларов, вылетел утром 20 марта. В даннім момент он уже возвращается назад в РФ.

В целом за время полномасштабного вторжения России в Украину самолет уже в третий раз посещает Дубай. В прошлый раз он летал туда на 8 марта. А перед тем – третьего марта:

Ранее фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального публиковал информацию о том, что этот самолет принадлежит жене Медведева Светлане.

Впоследствии самолет был перерегистрирован с британского острова Мэн в России.

Источники УП в авиационной сфере подтверждают, что самолетом после перерегистрации продолжает пользоваться Медведев и его семья.

С января 2020 года Дмитрий Медведев занимает должность заместителя председателя совета безопасности Российской Федерации.

Частный самолет семьи Дмитрия Медведева