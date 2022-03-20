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Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині

Ірина БалачукНеділя, 20 березня 2022, 15:11
Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині
Пошкоджена російськими окупантами школа. Фото з ТГ Кулеби

У Київській області російські військові знищили зруйнували або пошкодили щонайменше 45 навчальних закладів.  

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram 

Пряма мова Кулеби: "На Київщині відомо про руйнування та пошкодження 45 закладів освіти. За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах". 

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Пошкоджена російськими окупантами школа 
Фото з ТГ КУлеби 

Деталі: Зокрема зруйновано та пошкоджено:

  • 3 заклади професійно-технічної освіти,
  • 25 закладів загальної середньої освіти,
  • 14 закладів дошкільної освіти,
  • 3 заклади позашкільної освіти.

Також зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.

 
Пошкоджена російськими окупантами школа
Фото з ТГ кулеби

Водночас Кулеба додав, що наразі відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку.

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Теми: Київська областьвійнаосвіта
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