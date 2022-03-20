Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині

У Київській області російські військові знищили зруйнували або пошкодили щонайменше 45 навчальних закладів.

Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram

Пряма мова Кулеби: "На Київщині відомо про руйнування та пошкодження 45 закладів освіти. За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах".

Пошкоджена російськими окупантами школа Фото з ТГ КУлеби

Деталі: Зокрема зруйновано та пошкоджено:

3 заклади професійно-технічної освіти,

25 закладів загальної середньої освіти,

14 закладів дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

Також зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.

Пошкоджена російськими окупантами школа Фото з ТГ кулеби

Водночас Кулеба додав, що наразі відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку.