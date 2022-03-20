Російські окупанти зруйнували мінімум 45 закладів освіти на Київщині
Неділя, 20 березня 2022, 15:11
У Київській області російські військові знищили зруйнували або пошкодили щонайменше 45 навчальних закладів.
Джерело: голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба у Telegram
Пряма мова Кулеби: "На Київщині відомо про руйнування та пошкодження 45 закладів освіти. За останні дні внаслідок ворожих влучень пошкоджень зазнали заклади освіти у Дмитрівській, Петрівській, Великодимерській, Макарівській громадах".
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Деталі: Зокрема зруйновано та пошкоджено:
- 3 заклади професійно-технічної освіти,
- 25 закладів загальної середньої освіти,
- 14 закладів дошкільної освіти,
- 3 заклади позашкільної освіти.
Також зруйновано відділ освіти Бородянської територіальної громади.
Водночас Кулеба додав, що наразі відсутня повна інформація щодо стану закладів освіти у Поліській, Іванківській, Пісківській, Димерській територіальних громадах через відсутність зв’язку.
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