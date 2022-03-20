Российские оккупанты разрушили минимум 45 учебных заведений в Киевской области

В Киевской области российские военные уничтожили или разрушили по меньшей мере 45 учебных заведений.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах".

Поврежденная российскими оккупантами школа Фото из ТГ кулебы

Детали: В частности, разрушены и повреждены:

3 заведения профессионально-технического образования,

25 заведений общего среднего образования,

14 заведений дошкольного образования,

3 заведения внешкольного образования.

Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.

Поврежденная российскими оккупантами школа Фото из ТГ кулебы

В то же время Кулеба добавил, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.