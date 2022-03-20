Российские оккупанты разрушили минимум 45 учебных заведений в Киевской области
В Киевской области российские военные уничтожили или разрушили по меньшей мере 45 учебных заведений.
Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram
Прямая речь Кулебы: "В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах".
Детали: В частности, разрушены и повреждены:
- 3 заведения профессионально-технического образования,
- 25 заведений общего среднего образования,
- 14 заведений дошкольного образования,
- 3 заведения внешкольного образования.
Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.
В то же время Кулеба добавил, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.