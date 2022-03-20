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Российские оккупанты разрушили минимум 45 учебных заведений в Киевской области

Ирина БалачукВоскресенье, 20 марта 2022, 15:11
Российские оккупанты разрушили минимум 45 учебных заведений в Киевской области
Поврежденная российскими оккупантами школа. Фото с ТГ Кулебы

В Киевской области российские военные уничтожили или разрушили по меньшей мере 45 учебных заведений.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "В Киевской области известно о разрушении и повреждении 45 учебных заведений. За последние дни в результате вражеских попаданий повреждения получили учебные заведения в Дмитровской, Петровской, Великодимерской, Макаровской общинах". 

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Поврежденная российскими оккупантами школа
Фото из ТГ кулебы

Детали: В частности, разрушены и повреждены:

  • 3 заведения профессионально-технического образования,
  • 25 заведений общего среднего образования,
  • 14 заведений дошкольного образования,
  • 3 заведения внешкольного образования.

Также разрушен отдел образования Бородянской территориальной общины.

 
Поврежденная российскими оккупантами школа
Фото из ТГ кулебы

В то же время Кулеба добавил, что в настоящее время отсутствует полная информация о состоянии учебных заведений в Полесской, Иванковской, Песковской, Дымерской территориальных общинах из-за отсутствия связи.

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Темы: Киевская областьвойнаобразование
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