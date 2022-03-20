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В ОП просять посадовців не говорити про надання зброї й підготовку контрнаступів

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 16:45
Михайло Подоляк, фото ОП

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликає посадовців не розголошувати інформацію про плани країн щодо надання Україні зброї, а також про підготовку контрнаступу українських військ.

Джерело: відеозвернення Подоляка

Пряма мова: "Хочу попросити про декілька речей. Це стосується, перш за все, високопосадовців. Будь ласка, будь-яку інформацію про постачання нам зброї, будь-якої зброї з будь-якої країни давайте не розголошувати до моменту, поки ця зброя не почне працювати. Це дуже важливо.

Логістичні центри працюють, переговори з країнами йдуть, але давайте про це не говорити в широкому форматі і в широкому ефірі".

Деталі: Подоляк також звернувся до представників регіональної влади з проханням не говорити про будь-яку передислокацію українських військ, які готуються до контрнаступу.

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"Контрнаступи будуть по всім напрямкам, тому що це наша територія. Збройні сили розуміють, звідки і як треба атакувати. Але давайте про це не говорити заради лайків і шерів", - попросив він.

Подоляк також знову запевнив, що "нема ніякої зради і не буде".

"93% вважають, що ми йдемо до перемоги. І ми точно до неї прийдемо. Давайте тільки про це говорити правильно" - сказав він.

Що передувало: У суботу ввечері секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що найближчими днями до України надійдуть системи протиповітряної оборони та інше озброєння від США.

Теми: Офіс президентазброяЗбройні силивійна
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