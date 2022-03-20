В ОП просят чиновников не говорить о предоставлении оружия и подготовке контрнаступлений

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призывает чиновников не разглашать информацию о планах стран по предоставлению Украине оружия, а также о подготовке контрнаступления украинских войск.

Источник: видеообращение Подоляка

РФ все ще не розуміє причин, з яких вони точно програють війну. Обов'язково пояснимо. На всіх фронтах – військовому, дипломатичному, санкційному й переговорному. До наших топів прохання. Менше публічних слів про закупівлю зброї та ще менше слів про підготовку наших контрнаступів. pic.twitter.com/UXFV2sC5L7 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 20, 2022

Прямая речь: "Хочу попросить о нескольких вещах. Это касается, прежде всего, чиновников. Пожалуйста, любую информацию о поставке оружия, любого оружия из любой страны давайте не разглашать до момента, пока это оружие не начнет работать. Это очень важно.

Логистические центры работают, переговоры со странами идут, но давайте об этом не говорить в широком формате и в широком эфире".

Детали: Подоляк также обратился к представителям региональных властей с просьбой не говорить о какой-либо передислокации украинских войск, которые готовятся к контрнаступлению.

"Контрнаступления будут по всем направлениям, потому что это наша территория. Вооруженные силы понимают, откуда и как следует атаковать. Но давайте об этом не говорить ради лайков и шеров", - попросил он.

Подоляк также снова заверил, что "нет никакой измены и не будет".

"93% полагают, что мы идем к победе. И мы точно к ней придем. Давайте только об этом говорить правильно" – сказал он.

Что предшествовало: В субботу вечером секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшие дни в Украину поступят системы противовоздушной обороны и другое вооружение от США.