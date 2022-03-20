Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN

Деталі: Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

Пряма мова Зеленського: "Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках".

Більше деталей: Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.

Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але попередив, що якщо всі спроби переговорів зазнають невдачі, це може означати, що боротьба між двома країнами призведе до "третьої світової війни".

"Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо закінчити цієї війни", — сказав Зеленський.

Передісторія: