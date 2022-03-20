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Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 20 березня 2022, 16:12
Жодних компромісів, пов'язаних із територіальною цілісністю – Зеленський
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україна не піде на компроміси, пов’язані з її територіальною цілісністю та суверенітетом.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю CNN

Деталі: Кореспондент CNN запитав Зеленського про вимоги Росії, зокрема щодо визнання Криму частиною Росії, а територій ОРДЛО – незалежними республіками, а також гарантій того, що Україна ніколи не стане членом НАТО.

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Президент відповів: "Є компроміси, до яких ми не можемо бути готовими як незалежна держава".

Пряма мова Зеленського: "Жодних компромісів, пов'язаних з нашою територіальною цілісністю та нашим суверенітетом, і про це говорив український народ. Вони не зустрічали російських військових із букетами квітів, вони зустрічали їх хоробро, вони зустрічали їх зі зброєю в руках".

Більше деталей: Зеленський заявив, що Росія "не може насильно завоювати прихильність громадян іншої країни".

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"Не можна силою змусити президента іншої країни визнати щось", - додав він.

Зеленський заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, але попередив, що якщо всі спроби переговорів зазнають невдачі, це може означати, що боротьба між двома країнами призведе до "третьої світової війни".

"Я готовий до переговорів із ним. Я був готовий останні два роки. І я думаю, що без переговорів ми не зможемо закінчити цієї війни", — сказав Зеленський.

Передісторія:

  • Видання Financial Times опублікували нібито проєкт домовленості між Україною та РФ про припинення війни. За даними видання, угода включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.
  • В Офісі президента заявили, що ця редакція відображає позицію російської сторони
  • 17 березня радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що узгодження спірних моментів на переговорах з Росією для укладання мирної угоди може зайняти від кількох днів до півтора тижня, після чого буде розпочата підготовка можливої зустрічі президентів України та Росії.
  • Президент РФ Володимир Путін так формулює російські вимоги: нейтральний та без'ядерний статус України, демілітаризація, денацифікація, визнання окупованого Криму та суверенітету так званих "ДНР" та "ЛНР".

Теми: ЗеленськийпереговоривійнаРосія
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